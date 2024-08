Mercato : Le PSG enterre son transfert et s’en mord les doigts !

Thomas Bourseau

Le PSG aurait pu mettre un terme à sa collaboration avec Nordi Mukiele dès cet hiver lorsque le Bayern Munich, sous l’impulsion de Thomas Tuchel, avait fait un pas vers le club parisien. Son refus de céder le défenseur français a engendré la situation actuelle : Mukiele se montrerait désintéressé par plusieurs options et son transfert se complique de jour en jour.

Lorsque Thomas Tuchel était en poste au Bayern Munich, depuis remplacé par Vincent Kompany sur le banc de touche bavarois, le club munichois avait approché le PSG dans l’optique de recruter Nordi Mukiele pendant le mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain se serait servi de cet intérêt du pensionnaire de Bundesliga afin de tenter sa chance avec Joshua Kimmich, sans succès. Finalement, en toute fin de mercato, le Bayern Munich recrutait Sacha Boey et Mukiele restait au placard au PSG.

Le PSG refuse l’offre du Bayern et se tire une balle dans le pied ?

En effet, Luis Enrique n’a jamais vraiment compté sur le polyvalent latéral droit français de 26 ans et a même privilégié à plusieurs reprises les options Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière droit plutôt que Nordi Mukiele. Ce jeudi, L’Équipe revient sur l’offre de transfert du Bayern Munich refusée par le PSG pendant le mercato hivernal qui a été un tournant dans le feuilleton Mukiele que les dirigeants regretteraient amèrement au vu de la tournure prise par les évènements ces dernières semaines

Mukiele refuse de signer n’importe où, le PSG en panique pour son transfert ?

L’Équipe affirme que le cas Nordi Mukiele inquiéterait de plus en plus la direction du PSG. Et pour cause, malgré de vives convoitises sur le marché des transferts, le principal intéressé refuserait de s’engager dans n’importe quel projet sportif. De quoi sérieusement compliquer les plans du Paris Saint-Germain pour sa sortie et de promettre un suspense jusqu’au terme du mercato le 30 août prochain. Il faudra que le PSG bataille jusqu'aux tout derniers instants de la fenêtre des transferts pour cette opération.