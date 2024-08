Mercato - OM : Le prochain transfert est bouclé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme à son habitude, l'OM recrute beaucoup pendant l'été et à moins de dix jours de la fin du mercato, les intentions sont toujours les mêmes. Pablo Longoria avait prévenu au début de l'été en disant que tous les secteurs allaient être renforcés. Dans les prochaines heures, le club devrait accueillir Jonathan Rowe pour passer sa visite médicale. L'ailier gauche de Norwich City est en passe d'être officialisé.

Orphelins de Faris Moumbagna après le tout premier match de la saison, les Marseillais devaient trouver un nouveau renfort offensif. La piste menant à Jonathan Rowe a donc été activée et un accord a été trouvé entre les deux clubs. L'Anglais de 21 ans a été séduit par le projet en partie grâce à la présence de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur. Son arrivée ne devrait plus trop tarder puisqu'il est attendu dès ce jeudi dans la cité phocéenne. Reste à savoir quand aura lieu l'officialisation.

Rowe en route vers Marseille

Dans le viseur de l'OM depuis un moment, le jeune Jonathan Rowe devrait revêtir les couleurs marseillaises très prochainement. D'après les informations de Foot Mercato, l'ailier gauche doit passer sa visite médicale ce jeudi à Marseille. Il sera la dixième recrue de l'été côté phocéen après la signature de joueurs comme Elye Wahi, Mason Greenwood ou encore Valentin Carboni concernant le secteur offensif de l'effectif.

Prêt avec option d'achat obligatoire validée

L'accord entre l'OM et Norwich City, club de Championship, a été trouvé et Jonathan Rowe va débarquer pour un prêt avec une option d'achat obligatoire de 14M€, avec 2M€ de bonus. La saison dernière, il a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives lors de la première moitié de la saison avant d'être freiné par une blessure à l'ischio en février, perdant ainsi sa place de titulaire pour les toutes dernières rencontres de la deuxième division anglaise. Norwich a terminé 6ème.