Mercato : Dossier brûlant au PSG, il vend la mèche en public ?

Alors que le départ de Manuel Ugarte semble quasiment acté vers Manchester United, Erik ten Hag a été interrogé sur l'avancée des discussions avec le PSG. Très serein, le coach des Red Devils réclame juste un peu de patience avant le dénouement de ce feuilleton qui a tout de même de grandes chances d'aboutir sur une issue positive.

D'ici la fin du mercato, le PSG devrait s'activer pour dégraisser son effectif puisque plusieurs départs sont attendus. Il faut dire que les Parisiens espère enfin vendre après s'être contentés de départs libres (Mbappé, Navas, Kurzawa, Letellier et Rico) et de prêts (Sanches, Moscardo, Ndour et Lavallée). Dans cette optique, Manuel Ugarte semble être le plus proche d'un départ.

Ugarte vers Manchester United ?

En effet, l'international uruguayen est désormais très proche de rejoindre Manchester United sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 60M€, soit le prix déboursé par le PSG il y a un an pour lever l'option d'achat de Manuel Ugarte lorsqu'il évoluait au Sporting CP. Le dénouement de feuilleton semble donc assez proche.

Ten Hag réclame juste un peu de patience

Présent en conférence de presse, Erik ten Hag a d'ailleurs évoqué l'avancée de discussions avec le PSG pour ce transfert. Et il réclame simplement de la patience. « Quand nous aurons des nouvelles, nous vous en informerons. Soyez patients, asseyez-vous, attendez. Nous travaillons bien sûr très dur et nous essaierons toujours de constituer la meilleure équipe possible », lance l'entraîneur des Red Devils.