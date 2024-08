Mercato : Ils se l’arrachent à l’étranger, ce sera 20M€ pour le PSG !

Thomas Bourseau

En difficulté sportive au PSG de par son temps de jeu minime, Carlos Soler est invité à prendre la porte depuis le début du mercato. Le milieu de terrain de 27 ans a la cote en Espagne et plus particulièrement à la Real Sociedad et à Valence. Néanmoins, ce serait la Premier League qui va accueillir Soler. Le Paris Saint-Germain préparerait une vente à 20M€.

Carlos Soler n’est clairement pas dans une période faste au PSG. Quand bien même Luis Enrique, qu’il avait précédemment connu en sélection espagnole, a pris les rênes de l’effectif l’été dernier, le temps de jeu de Soler n’est pas conséquent. Le milieu de terrain espagnol a souvent été utilisé pour dépanner et notamment au poste de latéral droit. A présent, à huit jours de la clôture du mercato estival, l’heure est plus que jamais à un départ pour Carlos Soler.

La Real Sociedad et Valence sont sur le coup pour Carlos Soler

Depuis plusieurs semaines, Carlos Soler semble être destiné à retrouver la Liga où il a fait ses classes et ses preuves au FC Valence. L’Équipe confirme dans son édition du jour que la Real Sociedad serait toujours une destination possible pour Soler. Outre le Pays Basque, l’Espagnol disposerait également de la possibilité de revenir au bercail à Valence, son club formateur et unique équipe qu’il a connu hormis le PSG.

Direction West Ham pour Carlos Soler, le PSG négocie pour un transfert à 20M€

Le natif de Valence serait cependant susceptible de se lancer un deuxième challenge à l’étranger après le PSG. En effet, L’Équipe affirme de plus l’intérêt de Julen Lopetegui. Le compatriote de Carlos Soler, qui officie depuis cet été à West Ham, serait emballé par l’idée de l’accueillir en Premier League. Le quotidien sportif assure que le club londonien pousserait et discuterait avec le PSG en coulisses pour boucler un transfert à 20M€ souhaité par le Paris Saint-Germain.