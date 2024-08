Mercato - PSG : Un transfert que personne n’a vu venir dans les prochains jours ?

Thomas Bourseau

Le rideau tombera le 30 août prochain sur le mercato estival. Et d’ici-là, le Paris Saint-Germain aurait la ferme intention de boucler divers départs avant de potentiellement attirer un attaquant pour pallier l’absence de Gonçalo Ramos. A moins que le comité directeur prenne tout le monde à contre-pied avec un latéral ?

Les recrues estivales du PSG se comptent sur les doigts d’une main. Elles sont quatre à s’être installées dans la capitale et se prénomment Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Avant de mettre la main sur une cinquième recrue et éventuellement le remplacement de Gonçalo Ramos blessé, le comité directeur du Paris Saint-Germain aurait à cœur de mener à bien une opération de la plus haute importance.

Des ventes avant l’arrivée d’un attaquant ?

Selon les informations divulguées par L’Équipe dans son édition de ce jeudi, le Paris Saint-Germain aurait à cœur de vendre. A l’instant T et depuis l’annonce de l’arrivée de Désiré Doué le samedi 17 août, le projet des dirigeants du PSG est de dégraisser l’effectif de Luis Enrique et tout le monde serait sur le pont afin d’atteindre l’objectif en question. Après quoi, les derniers jours du mercato qui sera clôturé le 30 août prochain serviront à recruter.

Le PSG cherche un latéral ?

Un attaquant pour combler le vide laissé par Gonçalo Ramos, opéré à la cheville cette semaine et absent pour plusieurs mois ? C’est une possibilité. Néanmoins, pour le moment, les dirigeants du Paris Saint-Germain scruterait activement le marché des latéraux à en croire L’Équipe. Ce qui signifie que le PSG pourrait bien concocter une surprise de dernière minute.