Mercato - RC Lens : Un transfert XXL annoncé par la presse italienne ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction de l'AS Rome cherche à attirer plusieurs renforts d'ici la fin du mercato estival, et souhaite notamment un profil au poste de défenseur central. Kevin Danso, le joueur du RC Lens, apparait comme une priorité à cet effet, mais le transfert s'annonce relativement onéreux selon les dernières révélations de la presse italienne.

Après la vente d'Elye Wahi à l'OM (25M€, hors bonus), le RC Lens pourrait perdre un autre de ses titulaires indiscutables avant la clôture du mercato estival ! Kevin Danso (25 ans) semble toujours partant malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec les Sang et Or, et le défenseur international autrichien figure sur les tablettes d'un cador de Serie A.

Mercato : Encore un transfert au RC Lens ! https://t.co/MeiB5lgdHE pic.twitter.com/khJ8pW9ZGY — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

L'AS Rome à fond sur Danso ?

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio, spécialisé sur le mercato, annonce que l'AS Rome est à fond sur Kevin Danso et a fait du défenseur central du RC Lens sa grande priorité de la fin du mercato estival. Toutefois, le prix de vente fixé par le club nordiste aurait refroidi les ardeurs des dirigeants italiens pour Danso.

Assignon également sur la short-list

À noter que Danso n'est pas le seul profil de Ligue 1 courtisé par l'AS Rome, puisque Lorenz Assignon (24 ans), le latéral droit du Stade Rennais, serait également sur la short-list. Mais comme pour le joueur du RC Lens, les négociations sont loin d'être simples dans ce dossier.