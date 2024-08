Transferts : Le PSG lui met la pression, une fin de mercato de folie est annoncée !

Thomas Bourseau

Cela fait maintenant cinq jours que le transfert de Désiré Doué a été officialisé par le PSG pour un montant global de 60M€. La volonté première du club de la capitale, et Luis Campos aurait reçu cet ordre direct hiérarchique, est d’affiner le groupe de Luis Enrique. Une certaine pression serait mise sur le conseiller football du Paris Saint-Germain en ce sens à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato. Avant tout autre achat, il faudra donc vendre, c’est le credo actuel du PSG.

Le PSG compte quatre recrues depuis le début du mercato estival : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué dont l’arrivée a été officialisée samedi dernier par le PSG. Et depuis l’annonce du transfert du milieu offensif et ailier de 19 ans pour un montant total de 60M€, les hauts dirigeants du PSG n’ont qu’une seule chose en tête : dégraisser l’effectif de Luis Enrique.

Luis Campos sous pression pour considérablement alléger l’effectif de Luis Enrique

C’est en effet l’information capitale que communique L’Équipe dans ses colonnes du jour. Selon le quotidien sportif, la priorité absolue fixée par la hiérarchie parisienne serait d’avant toute chose vendre. D’ailleurs, Luis Campos, en sa qualité de conseiller football du PSG et donc de patron de la section sportive, serait mis sous pression par ses supérieurs afin que cet objectif soit rempli avant la clôture du mercato estival en France le 30 août prochain.

Manuel Ugarte en première ligne, le loft va aussi devoir se vider

En l’état actuel des choses, Luis Campos se doit de boucler l’affaire Manuel Ugarte avec Manchester United. Le Parisien évoquait d’ailleurs un accord trouvé pour son transfert à 60M€ mercredi, ne restant que quelques détails à éclaircir. En outre, les divers indésirables du loft sont encore et toujours amenés à aller voir ailleurs. La liste est exhaustive et les noms de Carlos Soler, de Danilo Pereira ou encore de Julian Bernat y figurent.