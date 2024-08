Mercato : Un clash va plomber un transfert au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En début de mercato, le PSG avait vraisemblablement trouvé un accord total pour le transfert de Rayan Cherki moyennant une somme d’environ 15M€, hors bonus. Néanmoins, le transfert a capoté, et le club de la capitale ne semble pas avoir l’intention de revenir à la charge. Les relations tendues entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne facilitent pas les choses.

Comme révélé par le10sport.com, Rayan Cherki ne fait plus partie des plans du PSG depuis que le transfert du jeune Lyonnais a avorté en début de mercato. Il faut dire qu'entre temps, les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor se sont clairement dégradées comme le raconte Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE.

Cherki s'éloigne du PSG

« Cherki peut signer au PSG mais c'est très difficile. Il y avait un accord au mois de juin entre l'OL et le PSG autour de 15 millions d'euros. Cherki avait dit oui au PSG. Et finalement il a été détourné vers Dortmund en espérant que Dortmund fasse une offre à Lyon, ce qui n'est jamais arrivé », rappelle-t-il sur le plateau de L’EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.

«Textor et Al-Khelaïfi ne se parlent plus»

« Cela n'a pas plu du tout au PSG et depuis les relations entre John Textor (Président de Lyon) et Nasser Al Khelaifi se sont détériorées à un point où ils ne se parlent plus. L'ambition de Lyon, c'est de ne pas vendre Cherki au PSG. Et surtout, il est mis à l'écart donc tu vas le vendre moins cher désormais », ajoute Loïc Tanzi.