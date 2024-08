Mercato - PSG : Trois transferts en bonne voie ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a bouclé plusieurs recrues pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais le plus dur commence. Car le club parisien va devoir vendre et la liste des candidats au départ et longue... sachant en plus que le mercato estival se termine dans seulement quelques jours !

Ils sont quatre à avoir rejoint Paris cet été, avec notamment Désiré Doué qui est récemment arrivé du Stade Rennais. Mais le PSG va désormais devoir dégraisser son effectif et les joueurs qui ne sont pas dans les plans de Luis Enrique sont assez nombreux.

Mercato - PSG : Un nouveau transfert à oublier ? https://t.co/PcJiCQvngL pic.twitter.com/TqqEDQduMZ — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Danilo Pereira pas retenu, Juan Bernat sur le départ

C’est notamment le cas de Danilo Pereira, qui ne devrait pas être retenu en cas d’offre convaincante. D’après les informations de RMC Sport, le milieu défensif pourrait rebondir soit dans son ancien club du FC Porto, soit en Arabie Saoudite. Autre joueur sur le départ Juan Bernat, qui la saison dernière avait été prêté du côté de Benfica.

Carlos Soler vers West Ham

Ce n’est pas tout, puisqu’il aurait un troisième départ en bonne voie, avec Carlos Soler. Arrivé l’été dernier, l’Espagnol se rapprocherait doucement mais surement de la Premier League et de West Ham, à en croire RMC. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui va toutefois devoir faire beaucoup plus.