Mercato : Le RC Lens va régaler un club grâce à ce transfert

Arnaud De Kanel

Alors que la venue de Martin Satriano est imminente, le RC Lens est sur le point de recruter un autre attaquant. Ce mercredi, les Sang et Or auraient trouvé un accord avec Burnley pour le transfert définitif d'Anass Zaroury. Cette opération devrait rapporter un joli chèque au Sporting Charleroi qui avait vendu le Marocain au club anglais en 2022.

Le mercato estival touche à sa fin, et l'horloge tourne pour plusieurs clubs de Ligue 1, dont le RC Lens. Le club artésien se retrouve sous pression alors que la fenêtre des transferts s'apprête à se refermer, et il reste peu de temps pour finaliser les derniers ajustements nécessaires à son effectif. Une situation qui a poussé les dirigeants à passer à l'action ce mercredi.

Deux attaquants arrivent à Lens

Le RC Lens est en passe d'offrir deux nouveaux joueurs à Will Still. Pour ce qui est de la pointe de l'attaque, Martin Satriano s'apprête à s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan. Et ce mercredi, Foot Mercato a lâché une bombe en annonçant un accord entre les Sang et Or et Burnley pour le transfert d'Anass Zaroury.

Charleroi va recevoir une indemnité

Ce deal va d'ailleurs permettre au Sporting Charleroi de renflouer ses caisses. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'ancien club d'Anass Zaroury devrait récupérer 20% sur la plus-value de ce transfert qui avoisine les 9M€. Une très bonne nouvelle pour Charleroi qui avait notamment fait affaire avec le RC Lens en début de mercato avec le transfert d'Hervé Koffi.