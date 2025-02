PSG : Luis Enrique se fait chambrer dans le vestiaire !

La rédaction

Arrivé au PSG pour 50 M€ en provenance de Rennes, Désiré Doué s’est totalement intégré au collectif parisien. Interrogé par Téléfoot, l’attaquant de 19 ans a complimenté son coach Luis Enrique, qu’il qualifie de « un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur » et en profite pour le chambrer !

Désiré Doué s’est confié à Téléfoot sur son adaptation à la vie parisienne. Arrivé pour 50 M€ au PSG cet été, l’ancien attaquant rennais a notamment évoqué sa relation avec son nouveau coach Luis Enrique. Un entraîneur qu’il qualifie de « un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur ».

« Un état d'esprit extraordinaire »

Le jeune attaquant du PSG félicite d’ailleurs Luis Enrique pour la cohésion de groupe qu’il a réussi à créer : « Il fait de l'équipe une vraie équipe, soudée, avec un état d'esprit extraordinaire. » Il en profite même pour chambrer son entraîneur au micro de Téléfoot.

Luis Enrique se fait chambrer

« "Grandir le terrain !" Ça, c'est son expression ! Parce que quand je suis arrivé, j'allais trop souvent vers le ballon et il me disait tout le temps "Dés', grandis le terrain". Et ça m'a marqué. » S’est amusé Désiré Doué. « On doit beaucoup attaquer, mais il y a le contre-pressing avec des efforts du début à la fin du match et pour lui, c'est quelque chose de très important. Pour être honnête, avec lui j'ai appris à aimer ces efforts-là. »