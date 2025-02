PSG : Le Qatar abandonne la Ligue 1, la grosse révélation

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à la tête du PSG, le Qatar est devenu l’un des acteurs majeurs du football français. Le pays possède également beIN SPORTS, qui est actuellement l’un des diffuseurs de la L1. Pour certains, cela est donc synonyme de conflits d’intérêts, mais ce n’est pas nouveau. Toutefois, avant, personne n’osait rien dire en espérant que beIN allait sauver le championnat de France, ce qui n’est malheureusement pas arrivé.

Depuis plusieurs semaines, la Ligue 1 est au cœur d’une grosse crise. Le principal diffuseur du championnat de France, DAZN, ne souhaite pas payer certaines sommes dues et il menace même de se retirer. Une situation très tendue, qui a fait ressortir d’autres problèmes.

Un conflit d’intérêts est dénoncé avec le PSG

En plus de DAZN, beIN SPORTS diffuse également la Ligue 1, à raison d’un match par journée. Dernièrement, des voix se sont élevées, notamment menées par John Textor, pour affirmer qu’il y aurait donc un conflit d’intérêt puisque le diffuseur mineur du championnat de France appartient au Qatar, représenté par Nasser Al-Khelaïfi, tout comme le PSG.

« C'est une promesse qui n'a jamais été tenue »

Cette situation n’est toutefois pas nouvelle, car beIN SPORTS diffuse la Ligue 1 depuis longtemps et la situation a toujours été la même. Mais d’après un observateur proche de la LFP interrogé par L’Équipe, avant, personne ne disait rien, car on espérait alors que beIN allait sauver le championnat de France, ce qui n’est malheureusement jamais arrivé. « Le conflit d'intérêts existait avant, mais personne ne disait rien parce que tout le monde espérait que BeIN sauverait la L1. C'est une promesse qui n'a jamais été tenue. Et aujourd'hui, en votant la création de la chaîne de la Ligue, des présidents de clubs auraient le sentiment de voter leur mort... » Reste à voir si, à l’avenir, des décisions plus fermes seront prises pour empêcher ce genre de problèmes, mais pour l’instant cela ne semble pas être le cas.