OM : «Ils vont rigoler», humiliation totale à l'étranger ?

La rédaction

Après sa lourde défaite 3-0 contre Auxerre, l’OM s’insurge contre l’arbitrage de Jérémy Stinat. Fabrizio Ravanelli dénonce une situation qui nuit à l’image du football français : « Si on voit ces images à l’étranger, ils vont rigoler et nous chambrer. » Une polémique qui relance encore le débat entre l’OM et l’arbitrage en Ligue 1.

L’OM était en déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps ce samedi pour y affronter Auxerre. Une large défaite 3-0 de l’OM marquée notamment par des faits de jeu qui ont de nouveau suscité l’indignation des Marseillais. La nomination de Jérémy Stinat avait provoqué de l’incompréhension dans les rangs marseillais. Il était notamment l’arbitre à l’origine de l’expulsion de Medhi Benatia face à Lille en Coupe de France. L’arbitre français est encore au centre des polémiques avec des décisions en défaveur de l’OM, que les dirigeants estiment au mieux discutables.

L’OM exige un « arbitrage correct »

Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM, s’est exprimé au sujet des décisions de l’arbitre face aux médias et déplore l’image que celles-ci donnent du championnat : « Ce qui s’est passé ce samedi soir n’est pas seulement inacceptable pour l’OM, mais pour le football français en général. Il va perdre en crédibilité, car si on voit ces images à l’étranger – en Italie, en Allemagne, en Angleterre –, ils vont rigoler et nous chambrer. J’avais déjà tout dit, et le président est très impliqué là-dessus, car il se sent le premier touché. C’est le premier supporter et il exige simplement un arbitrage correct. »

Les décisions contestées

Les dirigeants de l’OM se plaignent notamment d’un penalty non sifflé sur Quentin Merlin et d’un carton rouge jugé sévère sur Derek Cornélius. « L’expulsion de Cornélius est incroyable. Il ne touche même pas le joueur, il est à un demi-mètre ! Tout le monde a aussi vu qu’il y avait penalty sur Quentin Merlin. » a continué Fabrizio Ravanelli.