PSG - Clash : Textor attend Al-Khelaïfi !

Dernièrement, la presse a relaté une réunion entre présidents de Ligue 1 qui avait eu lieu le 14 juillet dernier pour trancher sur l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1. Lors de cette discussion, le ton avait quelque peu monté entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Hasard des choses, l’OL affronte le PSG ce dimanche soir et les deux hommes pourraient se recroiser. En tout cas, le président lyonnais attend son homologue parisien de pied ferme.

Dimanche soir, la 23ème journée de Ligue 1 se terminera par un gros choc. Le PSG se déplace sur la pelouse de l’OL, un adversaire qui l’a souvent fait souffrir ces dernières années. Les Parisiens voudront à tout prix s’imposer, pour ainsi prendre treize points d’avance sur le deuxième du championnat, l’OM.

De possibles retrouvailles entre Textor et Al-Khelaïfi

Ce match entre l’OL et le PSG sera notamment l’occasion de potentiellement revoir Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ensemble. Les relations entre les deux hommes sont très mauvaises, notamment depuis la réunion du 14 juillet entre présidents de Ligue 1 sur l’attribution des droits de diffusion du championnat de France, où les deux présidents avaient eu des échanges très tendus.

Al-Khelaïfi bien reçu par Textor ?

Toutefois, d’après les informations de L’Équipe, il n’est pas encore certain que Nasser Al-Khelaïfi se rende à Lyon ce dimanche soir et une décision doit être prise ce matin pour acter ou non la présence du président du PSG. S’il se rend finalement au Groupama Stadium, le boss parisien sera tout de même reçu avec les égards dus à son rang, selon le quotidien sportif. Et si échange tendu il y a, il se fera à l’abri des regards et des micros et des caméras.