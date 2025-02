L’OM craque, Rabiot vide son sac !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les dirigeants marseillais et notamment Pablo Longoria ont crié au complot samedi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Adrien Rabiot a lui aussi dénoncé un arbitrage qu’il considère « scandaleux ». L’international français a tout de même admis que lui comme ses coéquipiers étaient passés à côté de leur match.

Furieux contre l’arbitrage samedi soir, après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Pablo Longoria est même allé jusqu’à parler de « corruption ». En cause, une faute non sifflée sur Quentin Merlin dans la surface en fin de première période, qui selon lui aurait dû être sanctionnée d’un penalty, et l’expulsion de Derek Cornelius à l’heure de jeu, pour un geste dangereux sur Hamed Junior Traoré, bien qu’il touche le ballon en premier sur cette action.

« Un arbitrage aussi scandaleux »

Avant d’évoquer l’arbitrage, Adrien Rabiot quant à lui a d’abord mis en avant la prestation ratée de l’OM : « On n'a pas été au niveau du tout, moi le premier. On aurait pu et dû mieux faire. Après avec un arbitrage aussi scandaleux sur des décisions, ça fait que ce n'était pas du tout notre jour. Malgré ça on aurait pu jouer pour revenir au score voire l'emporter, on ne l'a pas fait, on a eu un manque d'engagement. Techniquement, ça n'a pas non plus été notre jour. Il va falloir se remettre au boulot. »

« On n'a pas été bon mais d'autres n'ont pas été bons non plus »

« On a essayé mais c'est compliqué de discuter avec les arbitres », a poursuivi Adrien Rabiot en zone mixte, dans des propos relayés par RMC Sport. « On avait pourtant averti avant le match qu'il y avait déjà eu certaines décisions litigieuses et l'histoire qu'il y a derrière. Rebelote. Je n'ai pas envie d'accabler l'arbitre, le match est terminé, il faut analyser notre performance mais aussi la prestation des arbitres. Il a fait des erreurs, ce n'est pas la première fois et sans doute pas la dernière. On n'a pas été bon mais d'autres n'ont pas été bons non plus. »