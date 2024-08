Mercato : Le RC Lens a trouvé son nouveau buteur !

Arnaud De Kanel

Malgré le recrutement de M'Bala Nzola, le RC Lens cherchait activement un nouvel avant-centre suite au départ d'Elye Wahi. Les Sang et Or ont d'ailleurs joué des coudes avec l'OM pour conclure la venue de Martin Satriano. L'attaquant uruguayen est arrivé à Lens ce mercredi et passe sa visite médicale.

Début de saison réussi pour le RC Lens de Will Still. Dimanche, les Sang et Or ont disposé d'Angers sur la plus petite des marges malgré un groupe encore incomplet. Les dirigeants ont accéléré à un peu plus de 24 heures du barrage de Ligue Europa Conférence face au Panathinaïkós.

Mercato - RC Lens : Un gros transfert à 9M€ est annoncé ! https://t.co/RUmKSwxo6y pic.twitter.com/8sKPM1KAln — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Un nouvel avant-centre pour Lens !

Après avoir perdu Loïs Openda l'été dernier, le RC Lens a dit adieu à Elye Wahi la semaine passée. Afin d'offrir un plus large choix à Will Still, qui a titularisé Florian Sotoca et Wesley Saïd dimanche, les Sang et Or ont décidé de recruter Martin Satriano. Un temps pisté par l'OM, l'attaquant uruguayen va bien devenir le nouvel attaquant lensois.

Visite médicale pour Satriano

D'après les informations de Foot Mercato, Martin Satriano serait d'ailleurs en train de passer sa visite médicale en vue de sa signature au RC Lens. Il serait arrivé ce mercredi à la Gaillette pour visiter les installations du club. Foot Mercato évoque un prêt avec option d’achat (pas automatique) de 5 M€ pour le joueur de l'Inter Milan.