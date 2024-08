Mercato - RC Lens : Un gros transfert à 9M€ est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret sur ce mercato estival, le RC Lens pourrait prochainement boucler une grosse arrivée. Après avoir subi des gros coups durs en attaque avec le transfert avorté de Georges Mikautadze, ou encore avec le départ d’Elye Wahi (vendu à l’OM), le club artésien s’apprête à signer le Marocain Anass Zaroury en provenance de Burnley.

Le mercato estival approche de son terme. Pour certains clubs de Ligue 1 le temps presse. C’est notamment le cas du RC Lens. Pour sa première sur le banc des Sang et Or, Will Still a remporté trois points importants pour le lancement de la saison face à Angers (0-1), grâce à une réalisation de Wesley Saïd.

Lens doit recruter en attaque

Néanmoins, le secteur offensif lensois manque encore d’options concrètes. Pour le moment, l’attaque du club artésien n’est composée que d’éléments comme Florian Sotoca, Wesley Saïd ainsi que M’Bala Nzola. Mais rapidement, Lens pourrait annoncer une prochaine recrue offensive.

Anass Zaroury en approche

Ce mercredi, Foot Mercato dévoile une petite bombe concernant le mercato lensois. A en croire les dernières indiscrétions du média, Lens aurait trouvé un accord avec Burnley pour le transfert du Marocain Anass Zaroury. Capable d’évoluer sur plusieurs lignes de l’attaque, l’international Marocain devrait rejoindre les Sang et Or contre 9M€ (bonus compris), alors qu’un contrat de cinq ans l’attend dans le Nord.