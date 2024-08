Mercato : Coup de tonnerre au RC Lens !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis le début du mercato estival et courtisé pendant un moment par l'OM, Brice Samba annonce finalement un énorme rebondissement en actant son futur au RC Lens. Le gardien international français restera chez les Sang et Or au moins une saison supplémentaire, il justifie ce choix inattendu.

Énorme rebondissement au sein du RC Lens ! Alors que le club nordiste se retrouve dans l'obligation de vendre un certain nombre de joueurs pour rééquilibrer ses comptes, Brice Samba (30 ans) prend tout le monde à contrepied en indiquant très clairement qu'il resterait finalement cette saison. Courtisé notamment par l'OM qui avait songé à le faire revenir avant de finalement concrétiser le transfert de Geronimo Rulli, Samba a fait une annonce claire sur son futur au RC Lens dans les colonnes de La Voix du Nord.

Mercato - OM : Un buteur recalé par l’OM choisit le RC Lens ! https://t.co/lJzliDOrcB pic.twitter.com/SlSHS5H0Zz — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

« Je serai Lensois cette saison »

« Je suis très content d'être à Lens. Rester une saison de plus dans ce club ne me dérangera pas. Je suis très fier d'être le capitaine de cette équipe (…) Je serai Lensois cette saison », annonce Brice Samba, dont le contrat court jusqu'en 2028 avec le RC Lens. Et malgré les besoins financiers de son équipe, le deuxième gardien de l'équipe de France ne bougera pas et va donc enchaîner une troisième saison consécutive dans le Nord avec un nouvel entraîneur, Will Still.

« Je suis agréablement surpris »

« Will Still ? J'apprends à le connaître. Je suis agréablement surpris, par sa simplicité notamment. Je m'entends bien avec lui et c'est certainement dû à son âge, nous sommes assez proches, l'a-t-il encensé. (...) C'est un entraîneur avec une mentalité de gagneur qu'il essaie de nous inculquer. Il est intransigeant et il nous pousse tous les jours à l'entraînement. Il saura tirer le meilleur de chacun de nous », précise d'ailleurs Brice Samba au sujet du nouveau coach du RC Lens.