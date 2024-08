Mercato : Le FC Nantes a trouvé un remplaçant pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le FC Nantes a plutôt bien démarré sa saison en allant chercher le nul sur la pelouse de Toulouse ce dimanche (0-0). Auteur d’une belle performance, Alban Lafont est potentiellement sur le départ en cette fin de mercato estival. Afin d’anticiper un scénario catastrophe, les Canaris lui auraient déjà trouvé un remplaçant.

Le FC Nantes a pu compter sur un grand Alban Lafont. Ce dimanche, le club nantais a réussi à obtenir un point important face à Toulouse (0-0). Ce score, les Canaris le doivent en grande partie à leur portier. A 25 ans, Alban Lafont pourrait décider de relever un nouveau challenge.

FC Nantes : Kombouaré balance sur les dossiers brûlants du mercato ! https://t.co/lEZo1caxF8 pic.twitter.com/g7boMqhXvC — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

« Je ne dis pas qu’il va rester chez nous. Il peut tout se passer »

Après le TFC justement, la Fiorentina et Nantes, l’ancien prodige du football français pourrait définitivement quitter le club cet été. Alban Lafont attise les convoitises, et Antoine Kombouaré lui-même a confirmé que tout pouvait se passer concernant l’avenir de son taulier dans les buts : « C’est vous qui avez des doutes ? Je sais que vous ne voulez pas me croire, mais le terrain le prouve. Le mercato finit fin août, mais les joueurs ne sont pas là par défaut. Je le vois dans le travail, dans les discussions. On échange beaucoup, je les sens concernés. Ils sont super motivés et ils sont dans l’esprit. Je ne dis pas qu’il va rester chez nous. Il peut tout se passer. Mais tant qu’ils sont avec nous, ils sont investis », a lâché le Kanak.

Nantes tente un gros coup pour la succession d’Alban Lafont

Forcément, cette situation instable concernant Alban Lafont fait peur aux dirigeants nantais. Ces derniers souhaitent absolument trouver une solution de secours afin de ne pas se retrouver floués par un départ rapide de leur cadre. Ainsi, à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le FC Nantes a jeté son dévolu sur le gardien turc Ersin Destanoglu (23 ans). Les Canaris espèrent se faire prêter le portier de Besiktas. Affaire à suivre...