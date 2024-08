Officiel : Le PSG annonce une opération inattendue sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato, le PSG devrait prochainement trouver un accord avec Manchester United pour Manuel Ugarte, mais d'autres joueurs devraient partir compte tenu de l'énorme concurrence dans certains secteurs de jeu. C'est notamment le cas dans les buts, ce qui a poussé Lucas Lavallée a rejoindre le FC Aubagne sous la forme d'un prêt sans option d'achat.

Alors que le PSG a d'ores-et-déjà recruté quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, il faudra désormais dégraisser l'effectif parisien. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, à l'image de Carlos Soler, Ismaël Gharbi, Danilo Pereira, Juan Bernat ou encore Manuel Ugarte sont tous annoncés sur le départ. L'international uruguayen serait d'ailleurs très proche d'un prêt à Manchester United assorti d'une obligation d'achat.

Le gardien de but Lucas Lavallée rejoint le FC Aubagne, en National, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat.



Le Club souhaite une très bonne saison à Lucas. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2024

Lavallée prêté à Aubagne

Cependant, c'est un autre départ que le PSG vient d'annoncer par le biais d'un communiqué, à savoir celui du jeune portier Lucas Lavallée : « Le gardien de but Lucas Lavallée rejoint le FC Aubagne, en National, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat ». Prêté à Dunkerque la saison dernière, le gardien de 21 ans va de nouveau évoluer une saison en prêt loin du PSG. Après Renato Sanches à Benfica et Cher Ndour à Besiktas, c'est le troisième joueur prêté par le PSG cet été. En attendant Gabriel Moscardo qui va rejoindre Reims.

Luis Enrique va devoir gérer la concurrence dans les buts

Il faut dire que la concurrence est rude au poste de gardien de but au PSG, surtout depuis l'arrivée de Matvey Safonov. Avec Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, en plus du portier russe, Lucas Lavallée n'aurait eu aucune chance de jouer. D'ailleurs, Luis Enrique va devoir gérer cette situation avec trois excellents gardiens comme il le confiait récemment en conférence de presse : « Je ne dis jamais à personne qu'il sera numéro 1, 2 ou 3. Je veux voir mes joueurs en compétition, à l'entraînement et il faut qu'ils soient prêts quand je les appelle. Je veux que tous mes joueurs soient prêts quand je fais appel à eux ».