Mercato : L'ASSE a tenté un transfert avec le RC Lens

La saison 2024-2025 de Ligue 1 est lancée et à part quelques changements qui arriveront d'ici la fin du mercato, les effectifs sont à peu près connus. Cet été l'ASSE a été assez active pour tenter de renforcer son effectif dans l'optique de rester dans l'élite du football français après avoir réussi à remonter en Ligue 1. Les Verts avaient ouvert la piste d'un joueur du RC Lens, sans jamais vraiment aller plus loin.

A une dizaine de jours de la fin du mercato, il y a encore plein de dossiers en cours dans les rangs des clubs français. C'est le cas pour le RC Lens qui souhaite se débarrasser de deux indésirables : Stijn Spierings et Salis Abdul Samed. Le milieu défensif de 24 ans, international avec le Ghana, aurait pu prendre la direction de l'ASSE.

Lens fait le ménage

Avec Will Still à sa tête depuis le début du mercato estival, le RC Lens a eu quelques dossiers sur le feu durant ces dernières semaines. Finalement avec le départ d'Elye Wahi, le club a récupéré une belle somme d'argent et ce n'est peut-être pas fini. Le club cherche à se séparer de Salis Abdul Samed, estimé à 8M€ à l'heure actuelle.

L'ASSE a approché le dossier

Dans sa volonté de reconstruire un effectif capable de rivaliser en Ligue 1, l'ASSE aurait sondé le RC Lens pour le milieu défensif, comme le révèle Foot Mercato. Les Verts n'auraient pas poussé et ce serait même le Stade Brestois qui serait désormais proche de rafler la mise pour un potentiel prêt.