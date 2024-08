Mercato - RC Lens : Un transfert XXL se précise

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il était titularisé par Will Still ce dimanche après-midi face à Angers, Kevin Danso pourrait clairement quitter le RC Lens sur cette fin de mercato estival. Le défenseur central autrichien est convoité par l’Atalanta Bergame avec qui un accord existe d’ores et déjà. Cependant, la Dea doit encore trouver un terrain d’entente avec les Sang et Or.

Le mercato estival est loin d’être terminé en Ligue 1. Ce dimanche après-midi, le RC Lens désormais dirigé par Will Still a obtenu son premier succès de la saison avec une courte victoire sur la pelouse du SCO d’Angers (0-1). Pour son premier match officiel sur le banc artésien, le technicien belge a décidé de titulariser Kevin Danso.

Kevin Danso proche de la sortie

Véritable taulier de la défense lensoise depuis trois ans désormais, l’international Autrichien se rapproche pourtant d’un départ sur ces dernières semaines de mercato. Déjà convoité par Naples durant l’été 2023, le joueur de 25 ans avait décidé de rester à Lens afin d’aider le club en Ligue des Champions. Mais désormais, Kevin Danso est tout proche d’un départ vers l’Atalanta Bergame comme l’a rappelé ce dimanche le journaliste italien Rudy Galetti.

L’Atalanta négocie avec Lens

Sur X, ce dernier souligne qu’un accord existe déjà entre Kevin Danso et la formation italienne. La Dea doit désormais trouver un terrain d’entente avec le RC Lens, alors que les discussions en ce sens se poursuivent activement. A suivre...