Mercato : Le PSG mis sous pression pour ce transfert XXL ?

Ce n’est plus un secret, le PSG pourrait prochainement se séparer de Manuel Ugarte. Le milieu défensif uruguayen est plus proche que jamais d’un départ vers Manchester United. Les négociations se poursuivent actuellement entre les deux clubs, et à en croire la presse anglaise, les Red Devils font pression sur Paris afin de finaliser rapidement ce dossier. Explication.

Le mercato estival va bientôt fermer. Les prochains jours risquent donc d’être agités pour certains clubs comme le PSG. Le club de la capitale, qui pour le moment, a conclu quatre arrivées (Safonov, Neves, Pacho, Doué), pourrait désormais se focaliser sur le dégraissage de son effectif. Arrivé à Paris l’été dernier, Manuel Ugarte se rapproche d’un départ.

Manuel Ugarte vers Manchester United

Recruté contre 60M€, le milieu défensif uruguayen est tout proche de rejoindre Manchester United. Les Red Devils négocient depuis de longues semaines afin d’obtenir son transfert, et semblent se rapprocher d’un accord. De son côté, le PSG a toujours été ouvert à une vente du joueur de 23 ans, mais pas à n’importe quel prix…

Les Red Devils vont faire pression sur le PSG

Ce mercredi, Give Me Sport apporte de nouvelles révélations sur ce dossier Manuel Ugarte. D’après le média anglais, Manchester United est désormais très confiant dans sa capacité à aller au bout de l’opération. Le numéro 4 du PSG est une priorité pour la formation d’Erik Ten Hag, qui va désormais faire pression sur le club parisien afin de finaliser le deal. A suivre de très près...