Mercato : Le PSG prévoyait une bonne affaire, c’est raté !

Thomas Bourseau

Aux côtés de Xavi Simons au sein des équipes de jeunes du PSG, Edouard Michut (21 ans) ne connaît pas la trajectoire du Néerlandais, bien au contraire. Ayant lui aussi quitté le Paris Saint-Germain, mais de manière définitive, Michut se retrouve sans club à cause des salaires impayés par l’Adana Demispor. Et ce scénario ne jouerait pas en faveur des finances du PSG. Explications.

Edouard Michut est issu de l’académie du PSG. Mais après le centre de formation, le milieu de terrain de 21 ans n’est jamais parvenu à tirer son épingle du jeu avec l’équipe première. Si bien qu’il fut prêté à deux reprises par le Paris Saint-Germain : une première fois à Sunderland en Angleterre puis la saison dernière à Adana Demirspor. Courant janvier, le club turc a levé l’option d’achat automatique convenue dans le deal passé avec le champion de France, faisant de Michut son milieu de terrain jusqu’en juin 2027.

Un an après son départ du PSG, Edouard Michut est sans club à cause de salaires impayés

Néanmoins, comme cela s’est prouvé à plusieurs reprises par le passé et notamment avec Samir Nasri à Antalyaspor, la formation turc de Demispor est victime de retards de paiement pour des salaires qui ont donc été impayés et qui étaient dus à Edouard Michut. De quoi inciter le joueur et son entourage à faire valoir l’article 14 de la FIFA comme souligné par RMC Sport. L’organisme international avait fixé la date butoir au mardi 20 août à 23h59. Une deadline non respectée par l’Adana Demispor, résultant sur la rupture du contrat de Michut qui se retrouve donc sans club.

Le PSG peut oublier ses 25% d’intéressement

Une mauvaise nouvelle pour le joueur, mais également son ancien club. En effet, le PSG était parvenu à trouver un terrain d’entente avec l’Adana Demispor afin que le Paris Saint-Germain puisse percevoir un intéressement de 25 % au cas où Demispor ferait une plus-value à la revente. Mais puisque le contrat a été rompu, les espoirs de bénéfices du Paris Saint-Germain se sont envolés par la même occasion comme RMC Sport l’affirme.