Transferts : Le PSG recale cette star !

Le mercato estival du PSG n’est pas terminé, et plusieurs transferts pourraient avoir lieu d’ici la fin de ce dernier. Si le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance pour le club parisien, et que l’avant-centre nigérian de Naples souhaite absolument intégrer la formation de Luis Enrique, les Rouge et Bleu ne céderont pas.

Vendredi dernier, le PSG s’imposait sur la pelouse du Havre (1-4). Un succès important, mais qui était terni par la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos. Si, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 juillet dernier, Paris ne recrutera pas d’avant-centre cet été, la blessure et surtout la durée d’indisponibilité du Portugais (3 mois), aurait pu bouleverses les plans de Luis Enrique.

Victor Osimhen veut rejoindre le PSG !

D’autant qu’un certain Victor Osimhen est quant à lui très ouvert à une signature en faveur du PSG. Même plus que cela. En effet, Sky Germany révèle ce mercredi que le Nigérian ne pense qu’au club parisien, et espère toujours que ce dernier se mobilisera pour obtenir sa signature prochainement…

Paris ne cède pas

Cependant, le média confirme nos informations exclusives en annonçant que le PSG ne bougera pas du tout pour Victor Osimhen cet été. Chelsea devrait être la piste principale pour le buteur de Naples, alors que la formation d’Enzo Maresca continue de le surveiller.