Le mercato de l'OM sauvé par l'Arabie Saoudite ?

Si l'OM veut encore recruter d'ici la fin du mercato, le club phocéen espère également vider son loft des indésirables. Actuellement, on y retrouve notamment Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Jusqu'à présent, les faire partir de l'OM n'a pas été simple, mais voilà que l'Arabie Saoudite pourrait venir à la rescousse.

Du côté de l'OM, on était encore très ambitieux pour la fin du mercato. Mais voilà que le club phocéen manquerait de liquidités et cela compliquerait les choses. Ce sont les indésirables de Roberto De Zerbi qui plomberaient quelque peu le recrutement olympien. Toujours pas partis, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot pourraient assainir les finances de l'OM.

Mbemba veut l'Arabie Saoudite

Il n'empêche que d'ici la fin du mercato, ces indésirables pourraient quitter l'OM. Tout cela grâce à l'Arabie Saoudite ? Selon les informations de La Provence, Chancel Mbemba, parti au clash avec les dirigeants marseillais, voudrait poursuivre sa carrière au sein du championnat saoudien.

Gigot prêt à le suivre ?

Chancel Mbemba pourrait d'ailleurs ne pas être le seul à emprunter le chemin entre Marseille et l'Arabie Saoudite. Lui aussi poussé vers la sortie à l'OM, Samuel Gigot n'écarterait pas la possibilité de signer au sein du club saoudien. Des feuilletons qui pourraient encore durer un moment puisque le mercato referme ses portes le 6 octobre en Arabie Saoudite.