Mercato : Le PSG va annoncer un transfert à 60M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est séparé de certains joueurs, sans toutefois boucler de vente importante. Mais cela devrait bientôt évoluer. Et pour cause, un accord avec Manchester United serait désormais imminent pour le transfert de Manuel Ugarte. La somme de 60M€ est évoquée pour cette opération, soit le montant déjà déboursé par le PSG il y a un an pour recruter le milieu de terrain uruguayen en provenance du Sporting CP.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est renforcé en recrutant quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Cependant, dans le sens des départs, c'est beaucoup plus calme. Et pour cause, les Parisiens ont essentiellement bouclé des départs sous la forme de prêts, à l'image de Cher Ndour (Besiktas), Renato Sanches (Benfica), Lucas Lavallée (Aubagne) ou encore Gabriel Moscardo (Reims). Plusieurs joueurs sont également partis libres (Mbappé, Navas, Kurzawa, Rico, Letellier et Michut). Mais en dehors de Noha Lemina, qui a rejoint Annecy, le PSG n'a bouclé aucune vente. Mais cela devrait prochainement changer.

Transferts : Le PSG rate un attaquant à 40M€ ? https://t.co/n8icmTCI1p pic.twitter.com/3mJswB6ANP — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Ugarte va signer à Manchester United

En effet, selon les informations du Parisien, les discussions entre Manchester United et le PSG ont sérieusement accéléré pour le transfert de Manuel Ugarte. Après de longues négociations, les deux clubs seraient sur le point de trouver un accord au sujet d'un transfert avoisinant les 60M€, ce qui correspond au montant déboursé il y a un an par le PSG pour recruter l'international uruguayen en provenance du Sporting CP. L'accord n'est pas encore total avec Manchester United, mais toutes les parties sont désormais très optimistes quant à un dénouement positif.

Jorge Mendes encore dans le coup

Il faut dire qu'un certain Jorge Mendes était impliqué dans les négociations. L'agent de Manuel Ugarte, qui avait déjà largement contribué à son transfert au PSG l'été dernier, a également fait le forcing pour boucler le deal envoyant Leny Yoro à Manchester United. Et là encore, le célèbre agent portugais semble être parvenu à ses fins en trouvant une issue positive au dossier Ugarte qui n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique.