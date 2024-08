Mercato - OM : Il arrive à Marseille, transfert imminent !

Arnaud De Kanel

En quête d'un ailier gauche pour satisfaire les demandes de son coach Roberto De Zerbi, l'OM est passé à la vitesse supérieure ce mercredi. En effet, le club phocéen a trouvé un accord avec Norwich pour la venue de Jonathan Rowe. Le transfert du virevoltant ailier anglais est même imminent puisqu'il doit passer sa visite médicale à Marseille dans la soirée.

L'OM ne cachait pas son optimisme à l'idée de faire signer Jonathan Rowe dans les prochaines heures afin de le voir sur la pelouse du Vélodrome face à Reims. Et on comprend mieux l'attitude des dirigeants marseillais puisque l'attaquant anglais est attendu de façon imminente à Marseille.

L'OM tombe d'accord avec Norwich

Tout s'est accéléré ce mercredi pour le transfert de Jonathan Rowe. En effet, le Telegraph révèle que l'OM est tombé d'accord avec Norwich pour le prêt avec obligation d'achat (16M€ + 4M€ de bonus) de l'attaquant anglais. Et l'officialisation de ce transfert pourrait intervenir très rapidement.

Visite médicale ce mercredi pour Rowe !

L'OM est pressé et souhaite mettre fin à ce dossier le plus vite possible. Suite à l'accord trouvé avec Norwich, le club phocéen a planifié la visite médicale de Jonathan Rowe. Selon les informations du Telegraph, l'attaquant anglais devrait s'envoler ce mercredi afin de passer les tests médicaux en fin de journée. Son transfert à l'OM est donc imminent. Il s'agit de la dixième recrue estivale du club présidé par Pablo Longoria.