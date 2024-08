Mercato - PSG : Un transfert plombé par une offre de 14M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici la clôture du marché des transferts le 30 août, le PSG souhaite se montrer encore actif, espérant notamment faire venir un nouveau joueur offensif. Et si la solution venait de l'OL avec Rayan Cherki ? Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il est question d'un intérêt du PSG pour le Lyonnais. Mais attention à la concurrence...

Où sera Rayan Cherki une fois que le marché des transferts aura refermé ses portes ? Si le récent médaillé d'argent aux JO est actuellement à l'OL, les Gones l'ont mis à l'écart en attendant un transfert. Encore faut-il trouver preneur dans les jours à venir. De nombreuses rumeurs ont éclaté à propos de l'avenir de Cherki et voilà qu'une nouvelle piste aurait vu le jour.

Fulham dégaine

Et si Rayan Cherki prenait finalement la direction de la Premier League ? Selon les informations de The Athletic, Crystal Palace serait intéressé par le joueur de l'OL. Mais un autre club anglais aurait décidé de passer à l'action : Fulham. Les Cottagers auraient formulé une offre de 14M€ plus des bonus pour s'offrir Cherki. Suffisant pour convaincre l'OL ?

Cherki au PSG ?

Au cours des derniers mois, Rayan Cherki a également régulièrement été associé au PSG. Il a même été révélé qu'en juin dernier, un accord total avait été trouvé entre Paris et l'OL pour un transfert à 15M€. Si c'était alors tombé à l'eau, ça ne serait peut-être pas fini. « Une réelle chance de voir Cherki arriver au PSG ? Oui, mais c’est très difficile », a avoué Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe.