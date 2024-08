Mercato - PSG : Déjà du renfort prévu pour cet hiver ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme annoncé par le PSG ce mercredi, Gabriel Moscardo, jeune milieu défensif brésilien, va repartir en prêt du côté du Stade de Reims. A 18 ans, cette pépite en devenir a signé au club de la capitale l'hiver dernier mais il était blessé au pied. Il est donc resté un peu au SC Corinthians avant de débarquer cet été à Paris. Le voilà désormais sous les couleurs rémoises pour une saison en prêt, mais celui-ci pourrait revenir l'hiver prochain.

Jeune joueur formé au SC Corinthians, Gabriel Moscardo vient de faire ses premiers pas en Europe ! Le Brésilien, qui n'a pas encore joué de match officiel avec le PSG, va directement observer une période de prêt à Reims pour gagner un peu de temps de jeu et découvrir ce nouveau championnat. A 18 ans, le staff mise beaucoup sur lui et on attend déjà son retour au club, qui pourrait arriver plus vite que prévu.

Moscardo débarque à Reims

Auteur de débuts compliqués face au LOSC pour le premier match de la saison de Ligue 1, le Stade de Reims accueille un renfort dans son effectif pour la saison à venir. Gabriel Moscardo a signé pour un prêt d'un an sans option d'achat. Comme le rapporte Fabrizio Romano, l'opération comprend également le salaire couvert.

Moscardo de retour cet hiver ?

Dans ce contrat, le PSG dispose également d'une clause de rupture en janvier si le club souhaite rapatrier Gabriel Moscardo. C'est bien la preuve que le staff cherche à le conserver et que l'on place beaucoup d'espoirs en lui pour le futur. D'ailleurs le Brésilien pourrait assez vite rencontrer le PSG sur le terrain puisque le match aller est prévu le 22 septembre prochain.