PSG - Barcola : La demande de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Cette saison, Bradley Barcola semble avoir franchi un palier au PSG. Le Français se montre beaucoup plus décisif et il est donc l’un des hommes de base de Luis Enrique. Toutefois, le technicien espagnol semble en attendre encore plus de son attaquant. L’ancien coach du Barça aimerait notamment que le joueur de 22 ans se montre plus polyvalent et meilleur à la finition.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OL en clôture de la 23ème journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce spectaculaire et surtout très symbolique pour un homme : Bradley Barcola. L’attaquant parisien a passé treize ans au total à Lyon entre sa formation et ses débuts professionnels, avant de rejoindre le club de la capitale à l’été 2023.

Barcola flambe en Ligue 1

Au PSG, Bradley Barcola a d’abord appris, dans l’ombre d’un certain Kylian Mbappé, mais depuis le début de la saison, il a prouvé qu’il avait les qualités pour être titulaire à Paris. Derrière l’insatiable Ousmane Dembélé, il est le meilleur buteur de la formation parisienne en Ligue 1 avec onze réalisations. De très bonnes statistiques qu’il pourrait donc améliorer ce dimanche soir, au grand dam de son club formateur.

Luis Enrique veut que Barcola progresse à la finition

Les statistiques de Bradley Barcola sont donc plutôt bonnes, mais pas assez pour Luis Enrique. Selon les informations du JDD, l’entraîneur du PSG aimerait que son attaquant progresse encore au niveau de la polyvalence et qu’il arrive également à améliorer sa finition. L’ancien Lyonnais sait donc quoi faire pour rendre heureux son coach.