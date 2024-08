Transferts : Une piste du PSG donne des nouvelles !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur du PSG qui est en quête d'un profil au poste de latéral gauche capable de suppléer Nuno Mendes, Bradley Locko a finalement vu son transfert avorté en raison de sa grosse blessure au tendon d'Achille. Et le défenseur du Stade Brestois, qui vient d'être opéré, donne de ses nouvelles.

A quoi faut-il s'attendre pour la fin du mercato estival au PSG ? En plus de l'arrivée d'un nouveau profil en attaque afin de pallier l'absence de Gonçalo Ramos (blessé) pour les trois prochains mois, la direction du club de la capitale voudrait attirer un latéral gauche capable d'assurer le rôle de doublure de Nuno Mendes. Et le PSG avait trouvé le profil idéal en Ligue 1.

𝐎𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞́𝐮𝐬𝐬𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐫𝐚𝐝𝐥𝐞𝐲 𝐋𝐨𝐜𝐤𝐨. Tous avec toi Bradley ! 💪🔴⚪



💬 𝗕𝗿𝗮𝗱𝗹𝗲𝘆 𝗟𝗼𝗰𝗸𝗼 : "Le plus dur commence mais je vais me battre chaque jour pour revenir plus fort ! [...] A l’image de ce groupe, on va tout donner, au mental 🧠" — Stade Brestois 29 (@SB29) August 21, 2024

Le PSG visait Bradley Locko

Comme l'a récemment annoncé Paris Team, le PSG avait des vues sur Bradley Locko (22 ans), d'autant que le latéral gauche sort d'une excellente saison 2023-2024 avec le Stade Brestois. Mais ce dernier a récemment été victime d’une rupture totale du tendon d’Achille à l’entraînement, ce qui l'éloigne donc des terrains pour les mois à venir. Et le PSG a donc mis un terme à cette piste.

« Je vais me battre »

Dans des propos rapportés par le Stade Brestois ce mercredi, Bradley Locko donne des nouvelles suite à son opération réalisée avec succès : « Le plus dur commence mais je vais me battre chaque jour pour revenir plus fort ! [...] A l’image de ce groupe, on va tout donner, au mental », indique le défenseur breton.