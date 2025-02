OM : «Inadmissible», Longoria violemment taclé en Ligue 1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après ses propos polémiques sur l’arbitre d’OM-Auxerre ce samedi soir, Pablo Longoria est désormais sous la menace d’une grosse suspension. Alors que cette affaire secoue le football français, le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré a dénoncé ce dimanche une attitude « inadmissible » de la part du président phocéen.

Samedi, Pablo Longoria a complètement craqué. Frustré par l’arbitrage de Jérémy Spinat lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0), le président du club phocéen a dégoupillé, affirmant qu’il y avait de la « corruption » au sein de l’arbitrage français. Une accusation qui ne passe pas du tout du côté du syndicat des arbitres (SAFE) qui a décidé de saisir le comité national d’éthique.

« Ma réaction est très simple : c’est que c’est inadmissible »

Futur adversaire de l’OM (le 2 mars prochain), le FC Nantes a réagi à cette polémique par l’intermédiaire de son entraîneur Antoine Kombouaré. « Ma réaction est très simple : c’est que c’est inadmissible. Ce que subissent les arbitres… Ils sont comme nous, ils font des erreurs. Il ne doit pas y avoir d’agressions, de pressions, aujourd’hui, il faut bannir ça », a lâché le Kanak au micro de DAZN ce dimanche après-midi.

« Il y a eu des accusations de corruption ? Dans ce cas-là, il faut des preuves »

Kombouaré poursuit : « Moi, les joueurs, le staff, on soutient les arbitres. Ils font partie du jeu, il n’y a même pas de discussions, c’est grave. Il y a eu des accusations de corruption ? Dans ce cas-là, il faut des preuves, si le président (de l’OM) dit ça, c’est qu’il a des preuves… Tu ne dois pas accuser les gens, sauf si tu en as. Nous, on l’a connu à l’époque, j’ai démarré en 1983, et on pouvait accuser de tricherie si on avait des preuves. Donc c’est tout le mal que je lui souhaite au président de Marseille, parce qu’il s’est embarqué dans un chemin un peu compliqué, donc à lui de s’en sortir. »