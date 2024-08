Mercato : Transfert imminent au PSG ? Luis Enrique lâche un indice

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici la fin du mercato estival, plusieurs joueurs pourraient quitter le OSG. C’esty notamment le cas de Danilo Pereira, qui est convoité en Arabie Saoudite. Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique n’a même pas cité le nom du Portugais au moment d’évoquer les vice capitaines potentiels du club francilien.

De quoi sera faite la fin du mercato estival du PSG ? Si une recrue supplémentaire pourrait venir garnir les rangs de l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale va surtout se focaliser sur les départs de certains joueurs, notamment en défense.

Mercato : Un transfert surprise pour un taulier du vestiaire ? https://t.co/agA0SgryaJ pic.twitter.com/1RzvBY2is1 — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Danilo Pereira vers l’Arabie Saoudite ?

Ainsi, et comme l’a révélé l’Equipe récemment, Danilo Pereira ne ferait plus partie des plans de l’entraîneur espagnol. Très important dans le vestiaire du PSG ces dernières années, le défenseur central portugais est sur le départ. Le joueur de 32 ans est notamment convoité par Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Vice capitaine du club parisien la saison dernière aux côtés de Presnel Kimpembe et de Kylian Mbappé, Danilo n’a pas été cité par Luis Enrique ce jeudi, alors que l’élection des capitaines approche pour Paris.

« Marquinhos et Kimpembe sont toujours là »

« C'est une philosophie très claire, je ne vais pas choisir le capitaine. C'est le représentant des joueurs donc c'est à eux de le choisir. A la fin du mercato, ils choisiront mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Marquinhos et Kimpembe sont toujours là », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse. Le numéro 15 ne semble donc plus du tout dans son esprit...