Transferts : Coup de tonnerre sur le mercato, le PSG s’avoue vaincu ?

Pendant de longues semaines il a été question d’une volonté du PSG de témoigner du départ de Milan Skriniar. Cependant, le défenseur central de 29 ans sous contrat jusqu’en juin 2028 est l’une des uniques solutions de Luis Enrique au poste d’axial droit dans la charnière, forçant le Paris Saint-Germain à poursuivre avec sa recrue estivale de 2023.

Luis Enrique a été nommé entraîneur du PSG le 5 juillet 2023. En parallèle, ses dirigeants bouclaient deux opérations, à savoir les recrutements de Milan Skriniar qui arrivait libre de l’Inter et de Manuel Ugarte pour qui le Paris Saint-Germain avait déboursé la somme de 60M€ au Sporting Lisbonne. Ce qui équivalait au montant de la clause libératoire du milieu de terrain de 23 ans. Néanmoins, Sports Zone a assuré ce jeudi que ni Ugarte ni Skriniar étaient des joueurs validés par Luis Enrique.

Le PSG trop juste au poste de Milan Skriniar ?

Et le nom de Milan Skriniar a figuré pendant la totalité du mercato estival, qui fermera ses portes le 30 août prochain, sur la liste des transferts des dirigeants du PSG. Néanmoins, aucun défenseur central droit n’a déposé ses valises au Paris Saint-Germain. Le jeune équatorien Willian Pacho (22 ans) recruté cet été évolue au poste d’axial gauche. Et les pistes activées menant à Matthijs De Ligt par exemple ont échoué. Résultat, le PSG n’a pas une grande profondeur d’effectif pour la position d’axial droit de sa charnière centrale et semblerait avoir revu sa copie concernant le dossier Milan Skriniar.

Milan Skriniar finalement parti pour rester ?

On peut lire ce jeudi dans les colonnes de L’Équipe que le PSG ne s’attendrait plus à témoigner d’un transfert de Milan Skriniar avant la fin du mercato. Tout départ serait même jugé comme étant une surprise selon le quotidien sportif. Le manque de solutions au poste d’axial droit aurait obligé le PSG à clore le feuilleton Skriniar. L’international slovaque va donc poursuivre au PSG.