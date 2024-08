Mercato : Le PSG refuse deux gros transferts ?

Thomas Bourseau

Il ne reste plus que huit petits jours au PSG ainsi qu’aux clubs souhaitant se renforcer sur le marché des transferts. Et pour ce qui relèvent de deux opérations XXL, à savoir l’agent libre Adrien Rabiot et la belle opportunité de marché à 40M€ que représente Kingsley Coman, le Paris Saint-Germain aurait déjà prononcé son verdict.

Le PSG a formé des joueurs qui brillent aux quatre coins de l’Europe. Adrien Rabiot et Kingsley Coman en sont de parfaits exemples étant tous deux internationaux français et s’étant bâtis une belle réputation dans leurs clubs respectifs de la Juventus et du Bayern Munich. Néanmoins, contrairement à la tendance dans la presse, leurs retours au PSG ne sont pas à l’ordre du jour.

Le PSG s’est désintéressé d’Adrien Rabiot

Foot Mercato l’a assuré ce mercredi 21 août. Certes, Adrien Rabiot est toujours agent libre à l’approche de la clôture du mercato estival le 30 août prochain. Néanmoins, aucun échange ne se serait déroulé entre le comité directeur du PSG ainsi que le clan Rabiot selon Foot Mercato. La cause ? Pour la simple et bonne raison que le Paris Saint-Germain n’aurait jamais ambitionné cet été d’accueillir à nouveau Rabiot.

Quid de Kingsley Coman ?

Pour ce qui est de Kingsley Coman, le son de cloche serait presque le même. 90Min affirme que le Bayern Munich serait enclin à l’idée de vendre le titi parisien contre la somme de 40M€ cet été. Pour autant, le Paris Saint-Germain ne formulerait pas de réel intérêt pour l’ailier du club bavarois, quand bien même les dirigeants parisiens soient en quête d’une nouvelle option offensive.