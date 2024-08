Mercato - PSG : Coup de théâtre confirmé pour ce transfert à 60M€

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé l'an dernier au PSG, Manuel Ugarte fait beaucoup parler de lui depuis des semaines. Le destin de l'Uruguayen semble s'écrire ailleurs et c'est finalement Manchester United qui devrait le récupérer. Mais alors qu'un transfert sec était évoqué, c'est finalement un prêt avec option d'achat obligatoire qui maintenant en discussion. Le deal pourrait être concrétisé très prochainement.

Le PSG avait misé sur lui il y a un an et il avait plutôt bien répondu. Malheureusement, Luis Enrique n'a jamais vraiment voulu de lui au club et le PSG cherche à s'en séparer. Manuel Ugarte devrait donc revêtir le maillot de Manchester United dans peu de temps puisque les deux clubs sont en bonne voie pour trouver un accord. La piste d'un transfert sec est abandonnée.

PSG : Malaise confirmé entre Luis Enrique et deux recrues ! https://t.co/Lf13hOrnJ7 pic.twitter.com/PJT1c650yU — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Ugarte tout proche de Manchester United

Jeune milieu défensif, Manuel Ugarte avait tapé dans l'œil du PSG après son passage au Sporting Portugal. Le joueur uruguayen de 23 ans va désormais vivre une nouvelle aventure en Premier League. Depuis le début, le club de la capitale souhaitait en récupérer 60M€, son prix d'achat en juillet 2023. Les discussions vont bon train et visiblement, une issue a enfin été trouvée.

Un prêt avec option d'achat obligatoire

Le PSG pensait sûrement pouvoir boucler l'affaire avec un transfert sec pour Manuel Ugarte. Finalement, ce serait plutôt avec un prêt d'une saison accompagné d'une option d'achat obligatoire que l'Uruguayen va débarquer à Manchester United comme le confirme le journaliste Ben Jacobs. Le club se dit prêt à poursuivre les négociations jusqu'à la fin du mercato si nécessaire.