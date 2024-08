Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 20M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici les prochains jours, plusieurs éléments pourraient quitter le PSG. Au milieu de terrain, Carlos Soler n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Le joueur de 27 ans est sur les tablettes de West Ham, et se rapproche des Hammers. Mais alors qu’un transfert sec était annoncé, ce deal pourrait se concrétiser sous une tout autre formule. Explications.

Le mercato estival approche de son terme, et le PSG pourrait encore conclure plusieurs opérations. Si sur le plan des arrivées, Paris a déjà conclu quatre transferts, sur le plan des départs, les dirigeants espèrent encore dégraisser l’effectif de Luis Enrique. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Carlos Soler sont tout proches de quitter le club.

Carlos Soler va signer à West Ham

Arrivé au PSG en 2022, le numéro 28 n’a jamais réussi à s’imposer. Pour autant, l’Espagnol garde une certaine cote de popularité sur le marché, et attise les convoitises de West Ham. Le club anglais pousse pour obtenir sa signature, et à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato, Carlos Soler devrait signer chez les Hammers très prochainement, et ce contre un montant de 23M€.

Un prêt avec obligation d’achat pour l’Espagnol ?

Une belle vente potentielle pour le PSG donc, à moins que… Ce vendredi soir, AS révèle que ce deal pourrait finalement se conclure sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 20M€. Ainsi, Paris percevra l’indemnité du transfert de Carlos Soler l’été prochain. A suivre...