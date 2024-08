Mercato - OM : Annoncé sur le départ, il reçoit un message de Roberto De Zerbi

Axel Cornic

De nombreuses recrues ont débarqué à l’Olympique de Marseille en ce mercato estival, mais le plus dur arrive désormais puisqu’il faudra vendre les indésirables. Et Amine Harit, qui a pourtant réalisé une excellente prestation lors du premier match de la saison face au Stade Brestois (1-5), semble en faire partie.

Si Pablo Longoria a toujours montré un certain talent dans l’art de boucler des transferts, les ventes n’ont pas toujours été son terrain de jeu préféré. Et cela se confirme cet été puisqu’après quelques départs, la machine semble s’être enrayée à l’OM.

Harit poussé vers la sortie ?

Parmi les candidats au départ, on trouve notamment Amine Harit, qui serait poussé vers la sortie par l’arrivée de Valentin Carboni. La Provence a d’ailleurs récemment annoncé qu’il pourrait poursuivre sa carrière au Zénith Saint-Pétersbourg, lui qui aurait refusé la piste menant au Genoa.

« Les joueurs sérieux travaillent au mieux, peu importe s'ils restent »

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Roberto De Zerbi en a toutefois surpris plus d’un lorsqu’il a parlé d’Harit. « Les joueurs sérieux travaillent au mieux, peu importe s'ils restent. Amine est très sérieux, il s'entraîne bien et joue très bien » a déclaré le coach de l’OM. « Il a bien joué à Brest, même s'il n'a pas marqué. Je m'attends à ce qu'il marque des buts et fasse des passes décisives ».