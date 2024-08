Mercato - OM : Il signe à Marseille, De Zerbi refait le coup !

Thomas Bourseau

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique brille depuis le début de la pré-saison. Son contrat à l’OM a officiellement été prolongé jusqu’en 2028 ce vendredi. Et pour justifier cette décision, l’attaquant brésilien de 22 ans n’a pas manqué de souligner l’importance de l’entraîneur italien dans sa signature, comme ce fut le cas pour d’autres transferts cet été.

Luis Henrique revit à l’OM depuis son retour de prêt de Botafogo en janvier dernier. Et plus particulièrement depuis la nomination de Roberto De Zerbi cet été au poste d’entraîneur. Que ce soit ses deux buts en préparation et son doublé contre le Stade Brestois pour la première en championnat samedi dernier (5-1), l’ailier brésilien de 22 ans a prolongé son contrat ce vendredi jusqu’en juin 2028.

Mercato : Il signe et déclare sa flamme à l’OM ! https://t.co/9BXTrMf4Ma pic.twitter.com/zrZx9z77uM — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Luis Henrique : «Le coach m'a donné toute la confiance, il a parlé avec moi»

En conférence de presse ces vendredi soir, Luis Henrique n’a pas caché le rôle important joué par Roberto De Zerbi dans son renouveau et son choix d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. « Il y a eu des changements dans ma tête, le club m'a beaucoup aidé. Et on va y aller tous ensemble avec le nouveau coach cette saison. Le coach m'a donné toute la confiance, il a parlé avec moi pour que je joue à l'aise comme au Brésil, il m'a donné de la force. Je veux tout faire pour continuer comme ça. Je veux être un grand joueur, je l'espère, je pense toujours ça et je vais tout donner ».

De Zerbi a facilité les venues de Greenwood, Wahi et Carboni aussi !

Luis Henrique a donc prolongé son contrat en partie grâce à la confiance que l’entraîneur de l’OM a placé en lui, mais aussi au niveau de ses plans pour sa progression. Cet été, Roberto De Zerbi a souvent pris son téléphone pour boucler certaines signatures comme le technicien italien l’avouait à L’Équipe la semaine dernière pour les dossiers Mason Greenwood et Elye Wahi notamment. En conférence de presse de présentation ces derniers temps, la recrue Valentin Carboni a lui aussi confirmé cette tendance sur le fait que De Zerbi se soit immiscé dans sa venue. « L'entraîneur de ce club m'a toujours voulu, et cela était très important pour moi. J'espère pouvoir lui rendre cette confiance sur le terrain cette saison ».