Mercato - PSG : Transfert à 23M€, c’est imminent !

Non convoqué pour la réception de Montpellier ce vendredi soir (20h45), Carlos Soler se rapproche de jour en jour d’un départ du PSG. Le milieu de terrain de 27 ans, qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, devrait prochainement rejoindre West Ham, alors que les Hammers vont dépenser 23M€ dans l’opération.

Le mercato estival du PSG devrait s’emballer dans les prochains jours. Si le club parisien s’est déjà nettement renforcé avec les arrivées de Matvey Safonov, de João Neves, de Willian Pacho et de Désiré Doué, plusieurs départs sont attendus dans la capitale. Plusieurs éléments ne font plus partie des plans de Luis Enrique, et ont été amenés à se trouver un nouveau projet. C’est le cas de Carlos Soler.

Carlos Soler se rapproche de West Ham

Arrivé à Paris en provenance de Valence en 2022 contre 18M€, le milieu de terrain espagnol n’a plus d’avenir au PSG. Pourtant, le numéro 28 conserve une belle côte sur le marché des transferts, et attise les convoitises de certains clubs de Premier League comme Everton, mais surtout de West Ham. Les Hammers, par l’intermédiaire de leur nouvel entraîneur Julen Lopetegui, cherchent à rapidement finaliser l’opération.

Départ imminent pour l’Espagnol

Et à en croire les dernières révélations de Foot Mercato, le PSG et le club londonien sont tout proches d’un accord total pour le transfert de Carlos Soler. Ce dernier est tout proche de rejoindre West Ham, qui va lâcher 23M€ pour cette opération. Une belle vente pour le PSG donc...