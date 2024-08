Mercato : Le PSG s’en débarrasse, son retour est compromis

Alexis Brunet

En 2015, le PSG réussissait à mettre la main sur l’un des meilleurs jeunes joueurs de Ligue 1, en la personne de Layvin Kurzawa. Mais au fur et à mesure des années, le latéral a déçu, au point de quitter librement le club de la capitale cet été, dans l’anonymat. Toutefois, le défenseur pourrait déjà faire son retour en Ligue 1, puisque Brest aimerait le faire venir. Mais alors que le joueur de 31 ans a donné son accord à la formation bretonne voilà quelque temps, il n’y a depuis plus aucune avancée dans ce dossier.

Au poste de latéral gauche, le PSG a décidé de faire le ménage cet été. En effet, Luis Enrique ne compte pas sur Juan Bernat, qui a été placé dans le loft et qui pourrait faire son retour à Valence prochainement. Le coach parisien ne pourra également pas compter sur Layvin Kurzawa, qui a quitté librement le club de la capitale cet été, après neuf années à Paris.

Kurzawa veut rejoindre Brest, mais...

Depuis son départ du PSG, Layvin Kurzawa se tient prêt en s’entretenant physiquement. D’après les informations de Foot Mercato, le défenseur souhaite encore évoluer au haut niveau et c’est pour cela qu’il a refusé les avances d’Al-Wakrah au Qatar. En revanche, le Français a également discuté avec Brest et il a même donné son accord pour rejoindre la formation bretonne, même pour un salaire bien moindre que celui qu’il percevait à Paris. Mais depuis ce moment là, le Stade Brestois n’a pas donné de nouvelles à l’ancien joueur de l’AS Monaco. Les dirigeants brestois s’occuperaient d’abord de boucler d’autres dossiers, avant de faire de même pour celui menant à Kurzawa.

Kurzawa ne se voyait pas évoluer de nouveau en France

Si Layvin Kurzawa rejoint Brest, cela serait une petite surprise. En effet, lors d’une interview accordée à Le Média Carré, l’ancien défenseur du PSG avait indiqué ne plus vouloir évoluer en France, si ce n’est pour l’AS Monaco. « Il y a beaucoup de clubs français qui m'ont approché, mais la France, pour moi, j'ai vraiment mis une croix dessus. Je sais l'image qu'on a de moi en France, qui n'est pas la bonne image. Je ne suis pas moche, et quand t'as de l'argent, que t'es beau et que tu es footballeur, en France les gens n'aiment pas. Après Monaco, c'est complètement différent. »