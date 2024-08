Mercato - PSG : Son transfert est acté, Luis Enrique jubile

Alexis Brunet

Cela fait plusieurs saisons que le PSG ne compte plus sur Juan Bernat. L’année dernière, le latéral était d’ailleurs prêté au Benfica Lisbonne, mais il n’a pas réussi à convaincre le club portugais de le recruter définitivement. Cet été, la donne serait différente et l’Espagnol pourrait bien faire son retour à Valence. Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui avait placé le joueur de 31 dans le loft et qui ne comptait donc pas sur lui.

La fin du mercato promet d’être palpitante du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite encore offrir quelques renforts à Luis Enrique, mais il désire également se séparer de certains joueurs. Parmi les joueurs sur la sellette, on retrouve notamment le défenseur Juan Bernat.

Une «guerre d'ego» avec le Qatar pour ce transfert au PSG ! https://t.co/Joyfw0lxZU pic.twitter.com/0ywNu1vAVU — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Juan Bernat pourrait rejoindre Valence

Alors qu’il évolue au PSG depuis 2018, Juan Bernat pourrait donc quitter Paris cet été. D’après les informations de L’Équipe, les représentants de l’Espagnol seraient actuellement en négociations avec le FC Valence. Le latéral pourrait donc faire son retour dans son club formateur, qu’il avait quitté en 2014 pour s’engager avec le Bayern Munich.

Luis Enrique l’avait placé dans le loft

Si Juan Bernat vient donc à quitter le PSG, cela devrait faire les affaires de Luis Enrique. Le coach du PSG ne comptait pas sur le latéral espagnol, qu’il avait placé au sein du loft. Reste à voir si le club de la capitale voudra recruter quelqu’un pour remplacer le joueur de 31 ans.