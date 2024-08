Une «guerre d'ego» avec le Qatar pour ce transfert au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une saison au PSG, Manuel Ugarte serait désormais attendu à Manchester United. Alors que le transfert de l'Uruguayen devrait se régler pour 60M€, ça prend tout de même du temps pour se finaliser. De l'autre côté de la Manche, on a peut-être une explication à cela. Ainsi, si Ugarte n'a toujours pas quitté le PSG, ce serait à cause de certaines tensions. Explications.

Rien n'est encore officiel, mais c'est à Manchester United que Manuel Ugarte devrait poursuivre sa carrière. Le PSG s'apprête à vendre l'Uruguayen, tout en faisant patienter les Red Devils. Et pour cause... Chez les Qataris, on aurait visiblement encore en travers de la gorge l'échec du rachat de Manchester United, qui a finalement été récupéré par INEOS et Jim Ratcliffe.

« Une guerre d'ego entre Nasser Al-Khelaïfi et Sir Jim Ratcliffe »

Dans son podcast, Duncan Castles s'est exprimé sur ces tensions en coulisses entre le PSG et Manchester United. Evoquant le cas Ugarte, le journaliste anglais explique alors : « L'une des raisons pour laquelle ce deal est retardé est parce qu'il y a une guerre d'ego entre Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Sir Jim Ratcliffe ».

« Al-Khelaïfi veut rappeler à Ratcliffe qu'il ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut »

« Les gens ont essayé de dire qu'il y avait une séparation entre l'offre du Qatar pour Manchester United et le propriétaire du PSG. Mais le Qatar a perdu et de ce qu'on me dit, Al-Khelaïfi veut rappeler à Ratcliffe qu'il ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut », a-t-il ajouté.