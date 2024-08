OM : Ça chauffe en coulisses à cause du mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très actif lors de ce mercato estival, l’OM espère encore boucler plusieurs transferts, surtout dans le sens des départs, ceux de Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Ulisses Garcia, qui s’entraînent avec la réserve. Une situation qui crée quelques tensions en interne, mais le club estime être dans son bon droit.

« Comme vous le savez, cet été a été compliqué pour moi. Marseille m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi, alors j’ai dû regarder les options qui s’offraient à moi. » Présent en conférence de presse mercredi à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Gérone, Pau Lopez est revenu sur son départ de l’OM. Poussé vers la sortie par le club, le gardien âgé de 29 ans s’est résigné à s’en aller et il est loin d’être le seul dont la direction olympienne espère se séparer d’ici à la fermeture du marché des transferts.

L’OM agacé par ses indésirables

Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans) et Jordan Veretout (31 ans), tous les trois sous contrat jusqu’en juin 2025, sont écartés du groupe professionnel et s’entraînent avec la réserve de l’OM, dirigée par Jean-Pierre Papin. Une situation qui concerne également Ulisses Garcia (28 ans), arrivé seulement l'hiver dernier en provenance des Young Boys de Berne. Les trois premiers ont pourtant eu des opportunités de s’en aller, Gigot en Turquie, Veretout qu Qatar et Mbemba à Rennes. Des offres qu’ils ont déclinées, ce qui agace l’OM.

« Des joueurs qui n’avaient pas trop envie de jouer au foot »

« Ça souligne ce qu’on pensait, les attitudes qu’on voyait, avec des joueurs qui n’avaient pas trop envie de jouer au foot… C’est pour ça qu’on finit huitièmes, avec la deuxième pire équipe du championnat à l’extérieur ! », a fait savoir un dirigeant de l’OM auprès de La Provence. Selon le quotidien régional, cette situation crée quelques tensions en interne, mais le club estime être dans son bon droit en écartant ces joueurs, leur ayant fait savoir dès la reprise qu’ils ne faisaient « pas partie du projet sportif ». Une version qui ne serait pas confirmée par certains joueurs concernés.