Mercato - ASSE : L’entraîneur vend la mèche pour deux transferts

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception du Havre, Olivier Dall’Oglio a évoqué la suite du mercato estival de l’ASSE. L’entraîneur des Verts a indiqué que du mouvement était encore attendu, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, et a fait le point sur la situation de Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari.

« Il risque d’y avoir une ou deux arrivées. » L'ASSE n’en a pas encore terminé avec son mercato. Jeudi, les Verts ont officialisé leur septième recrue de l’été en la personne de Pierre Cornud (27 ans), arrivé en provenance du Maccabi Haïfa. Mais comme l’a fait savoir Olivier Dall’Oglio ce vendredi en conférence de presse, il risque encore d’y avoir du mouvement du côté de l’AS Saint-Etienne, et pas seulement dans le sens des arrivées.

Des départs et des arrivées attendus à l’ASSE

« On a besoin d'avoir un groupe entre vingt et vingt-quatre joueurs de champ, plus les gardiens. Il peut donc aussi y avoir des départs d'ici à la fin de ce mercato d'été », a déclaré Olivier Dall’Oglio, avant d’évoquer la situation de Thomas Monconduit (33 ans), libre de tout contrat dans un an et non retenu dans le groupe face à l’AS Monaco le week-end dernier : « La raison de son absence, c'est qu'il fait partie des joueurs susceptibles de partir. »

« Ces joueurs ont des choix à faire et il y a des choix politiques de club »

Autre joueur qui pourrait s’en aller, Benjamin Bouchouari. Comme indiqué par Peuple Vert, le départ du milieu de terrain âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, est lui aussi espéré par l’ASSE dans les derniers jours du mercato. « Pareil pour Benjamin Bouchouari. Après, ces joueurs ont des choix à faire et il y a des choix politiques de club. Cette période un peu floue n'est facile pour personne, ni pour les joueurs, ni pour le club », a ajouté Olivier Dall’Oglio.