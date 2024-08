Mercato - Officiel : L’ASSE annonce un transfert très attendu !

Arnaud De Kanel

Et de neuf pour l'ASSE ! Très actifs depuis l'ouverture du mercato estival, les Verts viennent d'annoncer la signature d'une neuvième recrue. Alors qu'Olivier Dall'Oglio avait réclamé du renfort au poste de latéral gauche, l'entraineur stéphanois a été entendu puisque Pierre Cornud s'est engagé pour deux saisons.

L'ASSE n'est pas rassasiée. Après avoir officialisé le transfert de Brice Maubleu mercredi, le club du Forez a récidivé 24 heures plus tard pour Pierre Cornud. La piste Fodé Ballo-Touré ayant été refermée, les Verts se sont immédiatement tournés vers l'expérimenté latéral gauche français de 27 ans. Son profil correspond parfaitement à ce qu'Olivier Dall'Oglio attend depuis des semaines.

Mercato - ASSE : Un ancien buteur du PSG en approche ? https://t.co/hxZzcxprvL pic.twitter.com/2rWY3VnHpX — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

«C'est un honneur pour moi»

Pierre Cornud a signé un contrat de deux ans avec l'ASSE en provenance du Maccabi Haïfa. Une option de prolongation pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2027, existe également dans son bail. « J'ai le bonheur de rejoindre un très grand club pour mon retour en France. Mon intégration est déjà facilitée par mes connaissances dans l'effectif : Dylan Batubinsika, avec lequel j'ai évolué à Haïfa, mais aussi Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon que j'ai côtoyés par le passé. En tant que passionné de football, Geoffroy-Guichard est un lieu mythique. C'est un honneur pour moi de défendre désormais les couleurs d'un peuple si unique », a déclaré le Français dans un communiqué publié par l'ASSE. Olivier Dall'Oglio se réjouit de cette signature et insiste sur l'expérience de sa nouvelle recrue.

«Il va avoir ce rôle de cadre dans le vestiaire»

« Pierre a une belle expérience, symbolisée par plusieurs rencontres de Coupe d'Europe. Il a une vraie qualité technique, mais aussi beaucoup de rigueur. Il est également un peu plus âgé et va avoir ce rôle de cadre dans le vestiaire. Il est pratiquement prêt, même s'il y a de la fatigue après des derniers jours chargés pour lui », a confié le coach de l'ASSE. Les Stéphanois peuvent désormais poursuivre leur quête de numéro 9 et de milieu défensif sereinement.