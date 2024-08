Mercato : Il signe à l’OM et veut imiter Drogba

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour l'Arabie saoudite, l'OM a réagi en recrutant Elye Wahi. L'attaquant français sera le numéro 9 du club phocéen pour les cinq prochaines saisons et il ne cache pas sa fierté à l'idée de marcher sur les pas de son idole Didier Drogba.

Moins d'un an après sa signature au RC Lens, Elye Wahi a déjà quitté l'Artois pour rallier la Provence. L'ancien montpelliérain a paraphé un contrat de cinq ans avec l'OM qui en avait fait sa priorité suite à l'arrêt des négociations avec Arsenal pour le transfert d'Eddie Nketiah. Il aura la lourde tâche de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie saoudite, mais il est sûr de ses forces. En signant à l'OM, Elye Wahi rejoint le club qui a révélé l'une de ses idoles de jeunesse, à savoir Didier Drogba. Une fierté pour le natif de Courcouronnes.

«C’est une fierté de marcher sur ses pas»

« Une énorme fierté de signer à l’OM. Je pense que c’est le plus grand club français donc je suis très content d’être un joueur de l’Olympique de Marseille. Plein de légendes sont passés ici dont une que j’apprécie particulièrement, Didier Drogba. C’est une fierté de marcher sur ses pas. Je suis très content de faire partie de cette grande famille marseillaise. Aujourd’hui je suis du bon côté entre guillemets et je serais très content de jouer mon premier match au Vélodrome », a déclaré Elye Wahi dans un entretien publié sur la chaine Youtube de l'OM. L'attaquant affiche de grandes ambitions.

«Je donnerais tout pour ce maillot et vous ne serez pas déçus»

« J’espère marquer plein de buts et aider l’équipe à gagner le plus de matchs possibles mais aussi aller le plus loin possible en championnat. Merci aux supporters pour l’accueil à mon arrivée à l’aéroport. Je donnerais tout pour ce maillot et vous ne serez pas déçus ! », a ajouté Elye Wahi. Auteur de son premier but samedi dernier face à Brest, il tentera de récidiver dimanche soir dans son nouveau stade contre le Stade de Reims de Luka Elsner.