Mercato - OM : Le RC Lens annonce du lourd avec Wahi

Aubameyang parti en Arabie Saoudite, l'OM s'était mis en quête d'un nouveau buteur lors de ce mercato estival. Le club phocéen a fini par trouver son bonheur du côté du RC Lens, s'offrant les services d'Elye Wahi. Après seulement un an, le Français a donc quitté les Sang et Or, où on ne dit que du bien sur lui.

Un an seulement après être devenu la recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens, Elye Wahi a fait ses valises. Le voilà désormais à l'OM, qui n'a pas hésité à débourser 25M€ + 5M€ de bonus pour se l'offrir. Débarqué à l'OM, Wahi a soigné ses débuts avec un premier but pour son premier match face à Brest.

« Un gros gros potentiel »

Désormais ex-coéquipier d'Elye Wahi au RC Lens, Ruben Aguilar s'est lâché sur le buteur de l'OM. Pour Footballogue, il a confié : « Elye a un gros gros potentiel. C'est un jeune joueur, qui a déjà marqué, je crois, pus de 40 buts en Ligue 1. C'est exceptionnel. Et ça, parfois, les gens l'oublient aussi. Il a eu une année où il a mis des buts mine de rien, où on lui a beaucoup demandé parce qu'il a coûté pas mal d'argent au club. Donc forcément, on attendait beaucoup de lui. Et puis c'est dur parfois dans une saison quand ça se passe moins bien ».

« Il peut parfois vous sortir des gestes venus de l'inconnu »

« Mais Elye Wahi est un attaquant avec beaucoup de qualités, avec de la spontanéité, qui peut parfois vous sortir des gestes venus de l'inconnu. A tout moment. Je lui souhaite le meilleur parce que c'est un bon gars », a-t-il ajouté sur Wahi.