Mercato : Luis Enrique a fait une requête au PSG, c’est terminé !

Thomas Bourseau

Après 18 mois passés loin du PSG, Ayman Kari vivrait ses dernières heures en tant que joueur du club parisien. Ses dirigeants prépareraient son transfert après avoir respecté la requête de Luis Enrique qui aurait émis le souhait de l’observer pendant la période de préparation de la saison 2024/2025.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans une position délicate d’ici la fin du mercato estival programmée pour le 30 août prochain. D’après L’Équipe, les dirigeants du club parisien se focaliseraient exclusivement sur les ventes à mener à bien depuis l’annonce du transfert de Désiré Doué le samedi 17 août dernier. Outre le dossier Manuel Ugarte qui semble être en bonne voie grâce à un accord avoisinant les 60M€ avec Manchester United, le PSG prévoirait de dégraisser son loft peuplé d’indésirables.

Mercato : Le PSG encore plombé par Barcelone ? https://t.co/flg7FXGyiJ pic.twitter.com/grL7xHbPO9 — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

De retour de prêt, Ayman Kari est fixé sur son sort au PSG

Ayman Kari en ferait partie. Le milieu de terrain est revenu de son prêt d’une saison et demie à Lorient cet été. Et alors qu’il dispose d’un contrat qui prendra fin au terme de la saison à venir, un nouveau prêt n’est clairement pas dans les plans du comité directeur du Paris Saint-Germain selon L’Équipe. Seul un transfert sec serait d’actualité.

Luis Enrique voulait jauger Kari, son transfert se prépare en Italie et en Allemagne

L’Équipe révèle en outre dans son édition de ce jeudi que Luis Enrique aurait demandé du temps aux dirigeants du PSG avant de décider de placer Ayman Kari sur la liste des transferts. La cause ? L’entraîneur espagnol souhaitait voir ce que Kari avait à offrir pendant la préparation estivale de pré-saison. Et à présent, le coach du PSG s’est fait une idée et laisserait donc ses dirigeants le vendre au plus offrant. Ayman Kari aurait la cote en Allemagne où divers points de chute se seraient dessinés, mais pas seulement. Des équipes italiennes auraient également pour but de mettre la main sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.